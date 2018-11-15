Под Пермью водитель насмерть сбил трех пешеходов

В городе Усолье Пермского края в ночь на 15 ноября на пересечении улиц Свободы и Восьмого марта иномарка сбила насмерть трех мужчин. Об этом сообщили «Звезде» в МВД по региону.

«Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Audi выехал на левую сторону дороги, где допустил наезд на трех мужчин», - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в МВД по Пермскому краю, от полученных травм мужчины скончались на месте.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.