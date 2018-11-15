Apple заблокирует компьютеры Mac, отремонтированные в сторонних сервисных центрах

Корпорация Apple может оснастить свои компьютеры Mac чипом T2, благодаря которому компьютеры будут автоматические блокироваться при обращении их владельцев не в официальный сервисный центр.

Уточняется, что система распространяется на MacBook, iMac и Mac mini. Так чип сможет распознать нелицензированный элемент и приостановить работу всей системы.

Более того, по предварительным данным, после ремонта пользователям будет необходимо запустить приложение Apple Service Toolkit 2, которое также будет работать только после обращения в сервис Re:store.

По данным издания The Verge, такое решение было принято в первую очередь в коммерческих интересах, так как компания теряет значительный процент прибыли из-за возрастающего количества неофициальных сервисов.

Apple T2 – новый процессор «яблочной» компании. Он отвечает за работу сканера отпечатка пальцев Touch ID, а также за сохранность в безопасности данных пользователя.