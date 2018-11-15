Рай превратился в ад: уничтоженный пожаром город Парадайс сняли с коптера

Крупнейший в истории штата пожар продолжается по сей день.

Наиболее сильно пострадал американский город Парадайс. На кадрах, снятых с коптера, видно, что пожар уничтожил фактически весь населенный пункт.

Огнем были уничтожены несколько тысяч жилых домов и общественных зданий. Город с населением 27 тысяч человек был эвакуирован. При этом многие бросали свои автомобили и шли пешком, так как из-за пожаров на дорогах образовались пробки.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли как минимум 56 человек. Еще 130 числятся пропавшими без вести.

Общая площадь пожара превысила 55 тысяч гектаров.

На месте продолжают работать специалисты, которые занимаются поиском тел.