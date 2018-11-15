Ученые нашли любопытную причину тяги людей к алкоголю

Склонность людей к употреблению алкогольных напитков связана с климатическими условиями. Об этом заявила группа международных ученых из Испании, Соединенных Штатов и Мексики.

Специалисты провели анализ данные об уровне потребления спиртного в 193 государствах и соотнесли их с климатом в этих странах, пишет Hepatology.

Выяснилось, что в жители холодных стран более склонны к выпивке, в то время как в теплых регионах уровень потребления алкоголя заметно ниже.

Ученые также отметили, что в холодных странах случаи алкоголизма и развитие на его фоне цирроза печени встречаются чаще.

Исследователи предположили, что люди, живущие в холодном климате, алкогольные напитки могут использовать в качестве метода борьбы с депрессией и согревающего средства.

По словам специалистов, из-за плохой погоды возрастает риск возникновения психологических проблем, таких как стресс и депрессия.