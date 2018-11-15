Предсмертное фото: в Индии во время съемки змея укусила мужчину

В Индии умер мужчина после того, как его укусила в руку змея. Мужчина пришел к заклинателю змей, который утверждал, что животные не опасны, а на случай укуса у него есть противоядие.

На кадрах ролика, который снял друг погибшего, видно, как заклинатель дает рептилию мужчине и говорит, чтобы он положил змею на плечи.

Мужчина попросил своего друга сделать фотографию с коброй, замирает в эффектной позе и тут же получает смертельный укус в руку. После этого пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли спасти мужчине жизнь, сообщает издание Daily Mail.