Автомобильный номер «Москвича» Виктора Цоя выставят на торги

Номерной знак автомобиля советского рок-музыканта Виктора Цоя будет продан сегодня, 15 ноября, на аукционе.

Стартовая цена лота составляет два миллиона рублей.

Ранее номерной знак в своем гараже обнаружил житель Юрмалы. На нем четко видны следы от удара, в результате которого в 1990-м году ушел из жизни легендарный артист. Проверив по базе данных, мужчина удостоверился, что находка действительно является номерным знаком с «Москвича» Цоя.

Ранее сообщалось, что за девять миллионов рублей ушел с молотка в московском аукционном доме «Литфонд» паспорт лидера рок-группы «Кино». Также за три миллиона рублей была продана записная книжка певца с контактами Бориса Гребенщикова, Артемия Троицкого и многих других известных лиц.