Волны высотой 9 метров ожидаются у берегов Камчатки
Как заявили в МЧС РФ по региону, в соответствии с прогнозом силы и средства готовы оперативно реагировать на возможные ЧС.
Фото: John Holmes , FLPA, Globallookpress
В Тихом океане у побережья Камчатки было объявлено штормовое предупреждение.
Как следует из сообщения пресс-службы МЧС России по региону, 16 ноября волны в акватории Тихого океана могут достигать высоты 8-9 метров.
Отмечается, что в зону штормового предупреждения попадают акватории Елизовского района, а также Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов.
«Явление сохранится до конца суток 16 ноября 2018 года», - уточняется в сообщении.
Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется быть осторожнее.