Волны высотой 9 метров ожидаются у берегов Камчатки

В Тихом океане у побережья Камчатки было объявлено штормовое предупреждение.

Как следует из сообщения пресс-службы МЧС России по региону, 16 ноября волны в акватории Тихого океана могут достигать высоты 8-9 метров.

Отмечается, что в зону штормового предупреждения попадают акватории Елизовского района, а также Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов.

«Явление сохранится до конца суток 16 ноября 2018 года», - уточняется в сообщении.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется быть осторожнее.