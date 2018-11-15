Названы города России с лучшими и худшими дорогами

Рейтинг городов России с лучшими дорогами возглавила Тюмень. Также в тройку вошли Набережные Челны и Москва.

Во время исследования опрошенным предлагали оценить состояние дорог в их городе вариантами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Тюмень по сравнению с другими городами набрала недосягаемый средний балл - 4,25.

40% респондентов заявили, что дороги в их городе являются отличными, 47% оценили их «хорошо» и 10% назвали качество дорожного покрытия на тройку. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные сервисом SuperJob, пишет РИА Новости.

На втором месте рейтинга оказались Набережные Челны со средним баллом в 3,75. Замкнула тройку лидеров Москва, ее показатель равен 3,57.

В исследовании отмечается, что Петербург не вошел даже в первую десятку, и занял только 13 строку рейтинга с 3,08 балла.

В десятку лучших дорог вошли Кемерово (3,50), Новокузнецк (3,48), Краснодар (3,36), Воронеж (3,28), Казань (3,27), Тольятти (3,22) и Пенза (3,13).

Самые низкие оценки получили города Рязань и Саратов, которые в среднем набрали чуть больше 2,5 баллов. По данным рейтинга, самые плохие дороги во Владивостоке (2,45).

Исследование проводилось с 25 октября по 12 ноября среди жителей 37 российских городов, население которых составляет свыше 500 тысяч человек.