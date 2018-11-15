СМИ: интерес к покупке С-400 «Триумф» проявили еще 13 стран

Как минимум 13 стран заинтересованы в покупке российских систем ПВО С-400, несмотря на вероятность введения санкций со стороны США.

В число заинтересованных в приобретении комплексов государств входят такие страны, как Катар, Марокко, Египет, Саудовская Аравия, Ирак и Вьетнам.

Вашингтон в свою очередь отговаривает эти страны от покупки российского вооружения, ссылаясь на закон «О противодействии противникам Америки через санкции». При этом, по данным телеканала CNBS, американские дипломаты предлагают приобрести вооружение, произведенное в Штатах, в качестве альтернативы.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

По словам экспертов, он по всем параметрам превосходит свой ближайший аналог, американский Patriot PAC-3.