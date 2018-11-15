СК возбудил уголовное дело после избиения школьника учителем под Хабаровском

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по информации, которая была размещена в СМИ, о применении учительницей физической силы в отношении школьника.

По данному факту Следственный комитет России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, которые предусмотрены статьей 117 Уголовного кодекса РФ («истязание»), статьей 156 УК России («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Сейчас ведутся следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре в школе №37 произошел конфликт. Учительница избила школьника за то, что он мешал ей проводить урок.