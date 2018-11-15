Глава «Роснефти» назвал причину высоких цен на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что высокие цены на бензин связаны в первую очередь с созданием монопольных структур в регионах России независимыми сетями АЗС.

По его словам, независимые сети заняли приблизительно 30% всего рынка. При этом их активно поддерживает Федеральная антимонопольная служба.

«Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цену», - рассказал Сечин в интервью «Коммерсантъ FM».

Глава «Роснефти» привел в пример один регион, в котором из 300 АЗС, шесть – независимые. Там, как отметил Сечин, цены диктуют две монопольные структуры и еще десятки посредников с тем же собственником, что и в сетях.

«То есть это цепочка посреднических структур, которые формируют цену и транслируют ее уже на сети», - пояснил он.

Отвечая на вопрос, это можно объяснить, Сечин ответил: «Это одно слово — коррупция».