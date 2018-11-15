Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах из-за выпавшего снега

В Москве автомобилистов из-за снегопада, который прошел в ночь 15 ноября, призвали быть осторожнее на дорогах.

В Twitter ЦОДД попросил автомобилистов отказаться от использования личного транспорта, если они не успели сменить шины на зимние.

«Если вдруг кто-то не "переобулся", завтра на работу только на городском транспорте», - говорится в сообщении.

По информации Гидрометцентра России, в ночь на четверг в Москве столбик термометра опустится до -4…-2 градусов. Днем 15 ноября будет от -1 до +1 градуса. По словам синоптиков, осадков не ожидается.