Путина попросили пройти через рамку металлоискателя в Сингапуре

Российского президента Владимира Путина на саммите Россия – АСЕАН в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре заставили пройти сквозь рамки металлоискателя.

Как пишет газета «Коммерсант», в результате чего рамка «зазвенела», однако президента РФ не попросили достать из карманов металлические предметы.

В завершающий день визита в Сингапур Путин примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС), в повестке коротого борьба с терроризмом, вопросы региональной безопасности, а также наращивание сотрудничества в сфере здравоохранения, высоких технологий и защиты окружающей среды.

На заседании, как ожидается, будут присутствовать лидеры 18-ти стран - это десятка АСЕАН и партнеры, в числе которых, помимо России, Китай, Япония, США. Официальный Вашингтон представляет вице-президент Майкл Пенс.

В честь высоких гостей накануне прошел торжественный прием, где Владимир Путин тепло пообщался с премьер-министром Индии Нарендра Моди. Во время ужина российский лидер сидел напротив премьера Сингапура Ли Сяньлуна, с которым ранее провел двустороннюю встречу. Он, кстати, немного говорит по-русски и любит этот язык.

Также накануне состоялись переговоры с лидерами Южной Кореи – лидеры поговорили о ситуации на полуострове; Таиланда - обсудили растущий товарооборот и турпоток, а с премьером Японии Синдзо Абэ - активизацию мирного договора между странами.