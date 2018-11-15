Экстрим по-русски: невероятный заезд на вейкборде по ледникам Гренландии показали на видео

Экстремал из России, 28-летний вейкбордист Никита Мартьянов, устроил невероятное зрелище в окрестностях города Илулиссат на западном побережье острова Гренландия. Об этом пишет Daily Mail.

Спортсмену удалось покататься на доске по ледникам и воде, температура которой была ниже нуля градусов. Совершать прыжки и скользить по воде, не боясь замерзнуть, Никите помогал спасал специальный костюм. Правда от падений с высоты двух-трех метров, которые были «действительно болезненными», костюм не защищал.

«Пару раз у меня были ситуации, когда я видел вроде бы чистый кусок гладкой поверхности для приземления, направлял туда доску, чтобы сделать трюк, но когда уже взлетал вверх, оказывалось, что я лечу прямо к глыбе льда. Падать на высокой скорости – это совсем не весело», - рассказал Никита.

Увидеть, как как красиво это получилось, можно в видеоролике.