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Китайский Хатико три месяца ждет погибшую в ДТП хозяйку: видео

Василиса Морозова
05:33 15.11.2018
Собака никого к себе не подпускает, оставаясь сидеть прямо посреди оживленной дороги в любую погоду и ожидая хозяйку.
Видео: Lokmat News - Hindi, Youtube

В городе Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия, которая находится на севере Китая, уже три месяца на обочине обитает собака, хозяйка которой умерла в ДТП.

Как сообщает China News, инцидент с женщиной произошел 21 августа, с тех пор животное ждет ее посреди дороги. Собака в любую погоду сидит на обочине и убегает от людей, которые приближаются к ней. Неравнодушные местные жители оставляют еду псу, поэтому он до сих пор жив.

Один из таксистов, который часто ездит мимо нее, снял животное на видео и опубликовал в Сети. Пользовали тут же предположили, что началась история про китайского Хатико (пес породы акита-ину, являющийся символом верности и преданности в Японии, он ждал своего умершего от инфаркта хозяина на станции на протяжении 9 лет).

«Он тут уже почти три месяца. Постоянно на одном и том же месте. Неважно - дождь или солнце. Это так трогательно», - рассказал таксист Гуо Синьхуа.

Жители города уже занялись поисками родственников умершей женщины, чтобы они забрали скорбящее животное до наступления холодов.

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