Стали известны самые частые причины ссор в отпуске

Самой частой причиной семейных ссор во время отпуска стало неумение делать красивые фотографии, что показал опрос российских туристов с помощью системы Skyscanner. Из-за снимков ругаются 34% путешественников.

Второе место занимает нежелание партнера оторваться от смартфона – 27% респондентов это раздражает. Кроме того, около 24% пар выясняют отношения из-за различных биоритмов – совы и жаворонки спорят, когда вставать в отпуске - рано или поздно, в результате чего им трудно договориться. Такая же цифра в связи с разным подходом к сборам – кто-то копается, а другой принимает спонтанные решения.

Респонденты упомянули и о количестве багажа, и о противоречиях во вкусах (одни предпочитают отдыхать активно, другие являются любителями пляжного релакса). Россияне также часто ссорятся, принимая решение, где жить в путешествии – в отеле, или снимать апартаменты.