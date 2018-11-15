Полиция Хабаровска проверит видео с избиением школьника учителем

Полиция Хабаровского края организовала проверку после публикации в СМИ видео, на котором учительница избила мальчика.

Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, правоохранители выявили видеоролик, где женщина применяет физическую силу по отношению к школьнику.

«Врио начальника УМВД РФ по Хабаровскому краю назначил проведение проверки с целью установления участников инцидента и привлечения виновных к ответственности в установленном законом порядке», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что конфликт произошел в школе №37 в Комсомольске-на-Амуре. Учительница избила мальчика за то, что он мешал ей вести урок.

Ученики школы после случившегося рассказали, что преподаватель всегда была доброй и отзывчивой, а ученик, напротив, доводил учителей и постоянно нецензурно выражался.