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Неравный бой: китаец завалил экскаватор огнем из фейерверков

Валентина Пескова
04:13 15.11.2018
Таким образом мужчина протестовал против сноса своего дома.
Видео: 王實的世界, Twitter

Житель Китая открыл прицельный огонь по экскаватору с помощью фейерверков. Мужчина решился на отчаянный шаг, протестуя против сноса его дома.

Казалось бы, победить таким образом огромную железную машину не было никакой возможности, но водитель экскаватора, встретив отпор, начал сдавать назад. В результате этого, попятившись на несколько метров, строительная техника опрокинулась.

Видео инцидента появилась в китайских соцсетях. Как видно из ролика, за победой над техникой наблюдало большое количество зрителей. Правда, отменили ли снос дома в результате, неизвестно.

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