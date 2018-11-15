Неравный бой: китаец завалил экскаватор огнем из фейерверков

Житель Китая открыл прицельный огонь по экскаватору с помощью фейерверков. Мужчина решился на отчаянный шаг, протестуя против сноса его дома.

Казалось бы, победить таким образом огромную железную машину не было никакой возможности, но водитель экскаватора, встретив отпор, начал сдавать назад. В результате этого, попятившись на несколько метров, строительная техника опрокинулась.

Видео инцидента появилась в китайских соцсетях. Как видно из ролика, за победой над техникой наблюдало большое количество зрителей. Правда, отменили ли снос дома в результате, неизвестно.