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Венец космической эры СССР: 30 лет назад «Буран» совершил свой полет

Игорь Балдин
06:10 15.11.2018
Отечественный корабль многоразового использования совершил всего один полет, но он навсегда изменил мировую историю. При создании системы «Энергия-Буран» было разработано 80 материалов и 600 новых технологий.

На краю полосы подмосковного аэродрома Жуковский стоит венец советской космической эры - настоящий «Буран» - один из семи кораблей, построенных в 1988 году.

Корабль, который можно развернуть в космосе, поднять на пять тысяч километров, а потом спустить на прежнюю орбиту – на излете советской эры это был невиданный прорыв, рассказывает заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев. Для него Буран не просто часть истории, а личная боль и несостоявшаяся мечта.

«25-го мы сделали проруливание по полосе и обратно, проверили все системы и поставили его в ангар. На следующий день отменили полет, а потом вовсе – и всю программу», - делится космонавт-испытатель.

15 ноября 1988 года совершив два витка вокруг Земли космический челнок на огромной скорости около 350 км/час приземлился на взлетно-посадочную полосу: отклонение от курса всего полтора метра. И это при том, что впервые в истории не только отечественной, но мировой космонавтики, посадка проходила в автоматическом режиме.

«Когда "Буран" сел на Землю, уже приземлился, начиная от генералов до солдат, инженеров, конструкторов - у всех были слезы на глазах», - рассказывает советник президента ОАО РКК «Энергия», заслуженный конструктор РФ Вячеслав Филин.

Проектом «Энергия-Буран» легендарный конструктор занимался с 1976 года, с того самого момента как стартовала гонка двух сверхдержав СССР и США: кто запустит лучший управляемый корабль в космос. Американцы оказались первыми, мы - перегнали их в качестве, создав двигатели и теплозащиту, которых по ту сторону океана не было.

Теперь его челнок превратился в музей на ВДНХ. «Неужели это все что осталось от некогда грандиозного проекта?» - спросят скептики. Конечно, нет, ответит конструктор: технологии, созданные во время работы над Бураном, инженеры используют до сих пор.

«При создании этой системы "Энергия-Буран" было разработано 80 новых материалов, более 600 новых технологий ноу-хау», - объясняет Филин.

НИИ и предприятии занимались этим проектом, все технологии и комплектующие только советские. Сотовую связь, закрытую, конечно, придумали во время работы над «Бураном», автопилот - тоже. А еще - катапультирование космонавтов в случае аварии, новую обшивку кораблей, системы безопасности, композиты, из которых только недавно стали строить самолеты.

Одна плитка равнялась зарплате высококвалифицированного специалиста нашей отрасли, а таких плиток на «Буране» 30 тысяч.

В 1980-е годы Институт прочностей подмосковного Королева был засекреченным местом. Научный руководитель направления прикладных исследований ФГУП ЦНИИмаш Николай Паничкин занимался здесь испытаниями систем корабля «Буран» и ракетоносителя «Энергия». Он говорит, что многие, вспоминая о челноке, забывают, каким прорывом стала первая в Союзе водородная ракета, что этот челнок вывела на орбиту.

«Создавался самый мощный, даже на настоящий момент, в мире двигатель – РД-170 тягой 800 тонн. Его половинка, которую сейчас "Энергомаш" делает для американцев, - это РД-180 – является самым надежным в мире двигателем», - отмечает Паничкин.

Когда-то «Буран» опередил время. К кораблям многоразового использования возвращаются только сейчас - у американцев это Space-X, у нас - проект «Федерация».

«Это "Союз", в два раза больший - раз. С такими же условиями, как на "Союзе", по воздействию перегрузок на космонавтов. Единственное, что он представлен сейчас как многоразовый, с кратностью использования – пять», - заключает заместитель главного конструктора ОАО «НПО «Молния» Владимир Скороделов.

При создании «Федерации» инженеры используют прежние разработки проекта «Энергия-Буран»: от теплозащиты до аэродинамики, и даже предприятия разработчики те же. Так что и новый российский корабль своим появлением во многом обязан ему - последнему достижению советской космической эры.

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