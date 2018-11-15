В NASA заявили, что через 25 лет земляне высадятся на Марс

Спустя четверть века земляне смогут высадиться на Марс в случае преодоления всех технических и медицинских трудностей, заявили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как пишет издание USA today, бывший астронавт Том Джонс считает, что стоимость решения существующих проблем с учетом текущих бюджетов может обеспечить их решение спустя примерно 25 лет.

В настоящее время нет защиты от радиации, которая может убить космонавтов и астронавтов при приближении к Марсу. Пока межпланетные корабли и экипаж нельзя защитить от космических лучей и солнечных вспышек и высокой радиации.

Первоочередная задача для NASA, уверено издание, это создание корабля, который мог бы не только долететь до Марса, но и приземлиться, высадить людей и грузы на поверхность. Не стоит забывать, что пребывание на Красной планете будет невероятно сложным из-за погоды, бурь и пока неизвестных возможностей построения какой-либо инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что NASA выбрало площадку для посадки на Марсе новой межпланетной станции InSight. Ею станет область Элизиум Планитиа шириной 27 километров.