Драгоценности Марии Антуанетты ушли с молотка за 42,7 миллиона долларов

В Женеве распродали драгоценности легендарной королевы Франции Марии Антуанетты. На торги на аукционе Sotheby’s были выставлены сразу десять предметов, которые в итоге ушли с молотка за рекордные 42,7 миллиона долларов, пишет РИА Новости.

Самыми редкими лотами стали жемчужное ожерелье с застежкой с бриллиантами, а также бриллиантовая подвеска с крупной жемчужиной и кольцо с монограммой королевы и локоном ее волос внутри.

За подвеску разгорелись самые интенсивные торги. Вначале принимались ставки по 200 тысяч долларов, однако когда сумма дошла до 10 миллионов и осталось только два претендента на обладание украшением, покупатели стали поднимать ставки сразу по 500 тысяч долларов, а затем и по 1 миллиону. В итоге подвеска ушла с молотка за 36 миллионов 165 тысяч долларов при предварительной оценке в 2 миллиона долларов.

«Эта экстраординарная коллекция драгоценностей дает изумительную возможность познакомиться с тем, как жили их владельцы за последние несколько сотен лет», - прокомментировала торги представительница аукционного дома.

Драгоценности французской королевы более 200 лет находились в частных коллекциях и впервые были выставлены на аукционе в Женеве семьей Бурбонов-Пармских вместе с другими украшениями и орденами.