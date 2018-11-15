Чемпион мира по армрестлингу погиб в ДТП по дороге в Киев

Украинский чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь погиб в аварии в Ровенской области на трассе Киев – Чоп. Об этом сказано в официальном сообщении Национальной полиции Ровенской области.

Авария произошла около 15:00 по местному времени. Автомобилем управлял еще один участник мировых соревнований по армрестлингу Олег Жоха, который пострадал в результате ДТП. Еще один пассажир, отец спортсмена Сергей Жока, также скончался на месте ДТП.

К 33 годам Пушкарь 15 раз становился чемпионом мира, 16 раз чемпионов Европы, а также 7 раз выигрывал Кубок мира среди профессионалов. Через два дня украинский чемпион должен был сразиться в поединке с россиянином Денисом Цыпленковым.