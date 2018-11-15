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Первый снегопад в Киеве спровоцировал почти 500 аварий: видео

Василиса Морозова
02:37 15.11.2018
За прошедшие сутки в Киеве произошли примерно 500 дорожных аварий из-за сильного снегопада.
Видео: Руслан Шкляев, Youtube

В Киеве из-за первого снегопада за весь день, 14 ноября, произошло почти 500 аварий, сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.

«По состоянию на 18:00 (19:00 мск) из-за снегопада в Киеве произошло 498 ДТП», - отметили правоохранители.

В полиции напомнили владельцам транспортных средств о необходимости замены летней резины на зимнюю и призвали отказаться от поездок на собственных машинах и пользоваться общественным транспортом.

Снег в украинской столице пошел утром 14 ноября. Синоптики пообещали от 3 до 6 мм снежного покрова. В ночь на 15 ноября в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях также ожидается снег с дождем, а кое-где – гололед.

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