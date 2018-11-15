В Твери требуют снять афишу спектакля «Адам и Ева» после жалобы на «обнаженных» людей

Тверскому театру драмы придется поменять афишу своего спектакля «Адам и Ева». Такое распоряжение вынес комитет по культуре города Тверь после того, как туда поступила анонимная жалоба, в которой говорилось об изображении на афише обнаженных людей.

«Мы вынуждены поменять афиши. Сегодня на нас написали кляузу, что вот, дескать, в Драматическом театре висят голые люди, что это оскорбительно и т.д. Но поражает не это письмо, а то, что тут же Комитет культуры выписывает предписание директору снять, убрать... то есть даже не разбираясь...», - написал постановщик и актер спектакля Арсен Агамалян в Facebook.

Он также отметил, что театр не раз получал награды за свои спектакли в мире и Европе, и Комитет по культуре, казалось бы, должен делать все, чтобы защищать его интересы. Однако в ведомстве предпочли решить вопрос иначе.

Как отметил Агамалян, спорить он с Комитетом не будет и афиши поменяет. Добавим, что никаких изображений, относящихся сугубо к мужскому или женскому полу, на плакатах все-таки не видно.