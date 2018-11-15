Суд над экс-наркобароном Коротышкой в США стал громким шоу

В Нью-Йорке начались судебные слушания оп делу бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусман по кличке Коротышка. Он прославился как один из самых жестоких из ныне живущих мафиози.

Вердикт по его делу будет выносить жюри присяжных, которым обеспечат анонимность из-за возможных попыток угроз со стороны сообщников наркобарона. По данным агентства Associated Press, в первые дни процесса стороны обвинения и защиты представят свои ключевые аргументы.

По предварительным данным, слушания могут затянуться на несколько месяцев. Защита потрудилась, чтобы превратить процесс в громкое шоу. Вокруг суда собрались толпы зевак, были приняты усиленные меры безопасности, а участники заседание приехали в длинном кортеже и давали журналистам интервью.

Напомним, Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. Его обвиняют в организации наркооборота в особо крупных размерах, преступно нажитых миллиардов долларов, а также убийствах и похищениях. Коротышке грозит пожизненное заключение.

Бывшего наркобарона, который уже дважды сбегал, поместили в одиночную камеру в самой охраняемой тюрьме США. По словам его адвокатов, 61-летний подсудимый постоянно находится в холодной и постоянно освещенной камере.