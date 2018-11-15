Германия настаивает на удалении украинского сайта «Миротворец»

МИД Германии продолжает настаивать на том, чтобы Украина удалила свой скандально-известный сайт «Миротворец». Об этом заявили в ведомстве после того, как 9 ноября в базе данных сайта появилось имя экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

«Мы со всей прямотой осуждаем этот список», - отметили в МИДе Германии.

Ведомство заявило, что уже доводило свою позицию до Киева и наставало на том, чтобы украинское правительство «содействовало удалению этого сайта». И сейчас делает это повторно.

9 ноября «Миротворец» добавил в свою базу данных Герхарда Шредера, обвинив экс-канцлера в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «манипуляции общественно значимой информацией» и «антиукраинской пропаганде».

В МИД Германии полагают, что причиной этого стало недавнее интервью Шредера изданию Aachener Nachrichten, в котором он признал законность воссоединения Крыма с Россией.