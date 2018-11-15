Психически нездоровый человек пытался проникнуть на территорию посольства РФ в Берлине

Согласно предварительной информации, на территорию посольства России в Берлине пытался проникнуть психически нездоровый человек. Он является гражданином Польши. Об этом заявили в самом посольстве, пишет РИА Новости.

В настоящее время этот человек задержан.

Ранее стало известно, что полиция оцепила территорию вокруг здания посольства на Унтер-ден-Линден. Поступило сообщение, что в автомобиле, припаркованном у здания дипмиссии, замечен подозрительный предмет. Как заявили позже в посольстве, полиция осмотрела автомобиль, но опасных объектов в нем не обнаружила.