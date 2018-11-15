Продавщица магазина на Ставрополье прогнала вооруженного грабителя шваброй

Продавщица продуктового магазина в Минеральных Водах дала отпор вооруженному грабителя с помощью швабры.

Как сообщает МВД по Ставропольскому краю, в торговый зал магазина ночью ворвался мужчина в маске и направил на продавца предмет, похожий на пистолет. Он потребовал выдать ему из кассы деньги, но женщина храбро взяла швабру и пригрозила злоумышленнику, замахиваясь деревянным оружием.

Грабитель испугался и убежал, но оказался зафиксированным на записях с камеры видеонаблюдения. Полицейские установили, что в нападении на магазин участвовали двое местных жителей.

«Оперативники установили личность и местонахождение злоумышленников и доставили их в отдел внутренних дел. Нападавшими оказались неоднократно судимые за кражи и мошенничества двое местных жителей, которые дали признательные показания», - отметили в ведомстве.

Дома у одного из задержанных стражи порядка обнаружили и маски, и пневматический пистолет. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.