У посольства России в Берлине обнаружен подозрительный предмет

Рядом со зданием посольства России на Унтер-ден-Линден в Берлине замечен подозрительный предмет.

Полиция оцепила территорию вокруг здания, а также станцию метро «Бранденбургские ворота». На месте происшествия работают саперы, пишет ТАСС, ссылаясь на данные агентства DPA.

Отмечается, что предмет был найден в автомобиле, припаркованном у здания дипмиссии. Как заявили позже в самом посольстве, полиция осмотрела данный автомобиль, но опасных объектов в нем не обнаружила, сообщило РИА Новости.