Глава NASA рассказал о «лучших в истории» отношениях России и США в космосе

Отношения между Россией и США в космической сфере являются сейчас самыми лучшими в истории, заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

По его словам, «земные» отношения США и России не складываются хорошо, потому что существует большое количество всевозможных земных споров.

«Когда дело касается исследования и освоения космоса, открытий и науки, отношения между Роскосмосом и NASA крепче сегодня, чем когда-либо. Мы хотим, чтобы они оставались крепкими», - подчеркнул он на аэрокосмическом саммите в Канаде, запись которого опубликована в Twitter.

Брайденстайн напомнил, что 3 декабря на российской ракете «Союз» на МКС в составе международного экипажа полетит канадский астронавт Давид Сен-Жак, что, по словам главы NASA, покажет, «как важно международное взаимодействие».

Он также отметил, что следующим масштабным проектом в космосе станет строительство лунной базы. Он будет открыт для всех участников МКС, а также других стран.