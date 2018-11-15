Макрон заявил о нежелании Франции быть вассалом США

После того, как президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос о создании европейской армии, независимой от США, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разразился в своем Twitter несколькими критическими замечаниями. Как в адрес своего французского коллеги, так и Франции в целом.

Спустя несколько дней Эммануэль Макрон заявил, что он предпочитает оставить твиты Трампа без ответа.

«Я не думаю, что французы ожидают, что я буду отвечать на твиты, но я закончу эту историю. США - это наш исторический союзник, и они продолжают им быть. Но быть союзником - не значит быть вассалом», - заявил Макрон в эфире телеканала TF1.

Президент Франции отметил, что США являются союзником Франции в НАТО. Но это не означает, что Франция должна передать свою безопасность в руки США.

Напомним, Дональд Трамп написал в соцсети, что заявления Макрона о создании европейской армии, в том числе и для защиты от США, являются оскорбительными. По мнению Трампа, Европа сначала должна заплатить свою долю в НАТО, которое субсидируют США.