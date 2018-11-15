СМИ: названа дата проведения «объединительного собора» на Украине

«Объединительный собор» епископов, в ходе которого, по всей видимости, будут избран предстоятель единой православной церкви на Украине, пройдет 22 ноября в Киеве.

Как сообщает издание «Голос UA», к началу собора подготовят устав православной церкви, а также текст томоса об автокефалии. На соборе выберут главу будущей церковной структуры. А после мероприятия на сессии Синода Вселенского патриархата, которое запланировано на 28-30 ноября, будут представлены итоги «объединительного собора».

«Томос, подписанный патриархом Варфоломеем, вручат новому предстоятелю единой православной церкви на Украине», — сказано в сообщении.

В проект томоса уже включено положение о более чем 20 подворьях Константинопольского патриархата, которые украинский лидер Петр Порошенко обещал передать до выборов на Украине.

При этом, как ранее сообщалось, предстоятели неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви Филарет и Макарий заявили, что могут не выдвинуть свои кандидатуры на пост главы единой украинской церкви.