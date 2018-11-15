В России запретили продажу китайского кроссовера Chery Tiggo 3

После проведенных краш-тестов специалисты Росстандарта приняли решение о запрете продаж китайского кроссовера Chery Tiggo 3 в России. Как выяснилось, у агентства возникли вопросы к нормам безопасности автомобиля. В частности, уровню шумоизоляции и некоторым другим критериям, включая качество аварийной связи системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Кроме того, в ведомстве отметили, что в автомобилях данной марки не соответствует требуемым нормам качество стекол, так как их безопасность не подтверждена ОТТС.

Срок действия запрета пока остается неизвестным. Производитель должен устранить все указанные неполадки.