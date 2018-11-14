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Бортко и Терешкова стали лауреатами фестиваля «Белые журавли России»

Василиса Морозова
23:51 14.11.2018
В Москве наградили победителей Международного фестиваля народного единства «Белые журавли России».

В Большом зале Центрального дома литераторов прошел Международный фестиваль «Белые журавли России», победители которого - писатели, артисты, музыканты, журналисты, художники, общественные деятели из разных регионов России, а также одаренные дети. Те, кто многое делают для отечественного искусства и развития гуманитарной сферы.

В номинации «Гордость России» награду получила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Певец Олег Газманов – стал лучшим автором-исполнителем. Лучший музыкальный коллектив - Ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии, его композиции зал слушал стоя.

Приз в номинации «Наше лучшее кино» достался режиссеру Владимиру Бортко.

«Здесь возрождается то, что объединяло нас. Объединяло на протяжении многих-многих лет. Знаете, что? Это дружба народов. Невероятная мощная скрепа. Может, немножечко начинаешь забываться, но она живет в душе каждого человека», - сказал он.

«Мне чрезвычайно приятно было услышать, что девизом является песня "Журавли".  Хотя мне тоже хочется сказать - и в том строю есть промежуток малый, возможно, это место для меня», - добавил режиссер.

Фестиваль традиционно помогает устраивать Фонд президентских грантов, министерства культуры и просвещения.

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