Региональный чемпионат WorldSkills Russia открылся в Казани

В столице Татарстана Казани в среду, 14 ноября открылся региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Соревнования по 12 направлениям, среди которых промышленная робототехника и автоматика, обслуживание грузовой и тяжелой техники, сухое строительство и штукатурные работы, флористика и фотография, состоятся на площадке выставочного центра «Казань ЭКСПО». Общее число участников - две тысячи человек.

Региональный этап пройдет в рамках подготовки к мировому чемпионату WorldSkills 2019 и продлится до 19 ноября. По его итогам будет назван состав расширенной сборной Татарстана по профессиональному мастерству, определятся участники полуфиналов.

Финал чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет также на площадке «Казань ЭКСПО» в конце августа 2019 года. Ожидается, что в соревнованиях примет участие рекордное количество участников - более 1,6 тысяч человек из 66 стран.

«Казань Экспо» – второй по величине в России выставочный центр. Расположенный в десяти километрах от Казани, он занимает площадь 75,4 тысячи квадратных метров. Здесь расположено два больших выставочных павильона, соединенных с аэропортом и станцией аэроэкспресса, а также конгресс-холл, десятки конференц-залов и фудкорты.