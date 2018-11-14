Великобритания утвердила проект соглашения по Brexit

Правительство Великобритании завершило длительное совещание, в результате которого подписало декларацию, являющуюся проектом соглашения по вопросу Brexit. Об этом, выйдя из своей резиденции на Даунинг-стрит 10, объявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

«Только что правительство закончило длительные, детальные и крайне насыщенные дебаты о проекте соглашения и о политической декларации по вопросу наших будущих отношений с ЕС. Этот документ стал результатом пятичасового совещания британского правительства. Это решающий шаг. Он позволит нам двигаться дальше и завершить наш проект в ближайшие дни», - рассказала Мэй журналистам о результатах совещания правительства.

Премьер-министр отметила, что решение принималось непросто, однако правительство решило поддержать проект заявления и политическую декларацию.

Ранее Тереза Мэй говорила о том, что черновой вариант соглашения с ЕС по Brexit значительно приближает стороны к тому, за что голосовали британцы.

Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.