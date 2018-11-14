«Россия играет звездную роль в мировой политике»: в Сингапуре проходит саммит РФ – АСЕАН

Главный результат саммита Россия - АСЕАН в Сингапуре - активизация российско-японских переговоров. Все идет к подписанию мирного договора, на основании декларации 1956-го года. Если вновь задаться вопросом Европа мы или Азия - в Сингапуре ответ однозначный.

Здание, в котором проходит саммит АСЕАН, не просто напоминает, это и есть огромный торговый центр: большие павильоны, рамки металлоискателей, эскалаторы. Он, как и Сингапур, продолжает работать, пока во второй его половине мировые лидеры поднимаются в залы, переделанные в комнаты для встреч и заседаний. Восточноазиатская десятка - страны с населением в две трети миллиарда человек и внешнеторговым оборотом 2,5 триллиона долларов.

«Признательны партнерам из АСЕАН за поддержку российской инициативы принять совместное заявление по информационной безопасности, направленное на повышение эффективности борьбы с киберпреступностью и выработку единых подходов к поведению государств в глобальном информационном пространстве. Россия присоединится к планам АСЕАН по созданию сети "умных городов". В нашей стране лидером по внедрению цифровых технологий в городскую среду является столица – Москва, которая уже активно сотрудничает с Сингапуром на двусторонней основе. Рассчитываем, что география такого взаимодействия будет обоюдно расширяться», - заявил российский президент.

Россия сотрудничает со странами юго-восточной Азии по всем направлениям, которые только представить можно: банки, туризм, безопасность, медицина. Путин предложил даже провести совместные учения - по реагированию на опасные инфекционные заболевания. К инициативам российской делегации в Сингапуре прислушиваются внимательно. Для каждой из стран ассоциации Москва является важным экономическим партнером.

«По нашим данным, мне только что коллеги подсказали, два миллиарда долларов примерно наши туристы оставили в Таиланде за текущий год, больше двух миллиардов», - отметил Владимир Путин. «Наши отношения – очень длинные, продуктивные и перспективные. Наш товарооборот в прошлом году увеличился примерно на 50%, и количество русских туристов, посетивших Таиланд, увеличилось на 26%», - добавил премьер-министр королевства Таиланд Прают Чан-Оча.

Русских туристов, банкиров и промышленников ждут не только в Таиланде. В Сингапуре у Владимира Путина настоящий марафон встреч и переговоров. Россия и страны юго-восточной Азии развивают не только экономическое партнерство, но и политический диалог.

«Мы активно работаем на международной арене, в том числе по разрешению главного вопроса, самого чувствительного – по разрешению северокорейской ядерной проблемы», - рассказал Путин. «Нам предстоят две встречи: лидеров США и Северной Кореи и ответный визит господина Председателя Ким Чен Ына в Сеул. Мы надеемся на то, что в результате этих двух встреч мы сдвинемся в положительную сторону, сделаем еще положительный шаг в установлении мира на Корейском полуострове», - подчеркнул на саммите президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

С премьер-министром Японии Синдзо Абэ Владимир Путин не так давно встречался на восточном экономическом форуме во Владивостоке - тогда для делегации из Токио стало неожиданным предложение российского президента решить проблему мирного договора здесь и сейчас.

«Наши отношения развиваются поступательно, мы в постоянном контакте. Рад возможности обсудить с Вами все направления нашего взаимодействия, в том числе и те, которые Вы бы сами посчитали приоритетными», - сказал российский лидер своему японскому коллеге.

«Сегодня у нас время ограничено, но рассчитываю на дискуссию не только о двусторонних вопросах, в том числе экономических, но и о международной ситуации, по северокорейскому вопросу. Также хотел бы обсудить вопрос мирного договора. Я готов уделить достаточное время этой теме – вопросу мирного договора», - отметил Абэ.

Сразу после переговоров с российским президентом Синдзо Абэ заявил, что Россия и Япония решат территориальный вопрос на основе доверия между лидерами двух стран и мирный договор, наконец, будет подписан. Доверие, кстати, ключевое понятие в отношениях участников саммита, которые собрались в Сингапуре. Экзотика, если мерять западными мерками, но не в этом случае.

Кухня другое дело - суп из лапши с морепродуктами, говяжьи ребрышки с черным перцем, тосты со сладкой кокосовой пастой кайя и мороженым. Все это было под музыкальный аккомпанемент и национальные танцы. Никто не знает, о чем еще договорятся мировые лидеры в неформальной обстановке.