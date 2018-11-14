Россия оспорила решение Верховного суда Великобритании по долгу Украины

Российская Федерация оспорила решение по долговому спору с Украиной в Верховном суде Великобритании. В инстанции подтвердили получение российской апелляции. Речь идет о деле, связанном с выплатой Украиной долга России размером в три миллиарда евро.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Великобритании, в общей сложности на рассмотрение судебной инстанции поступили три дела. В одном из них юридическая компания The Law Debenture Trust Corporation, представляющая интересы РФ, выступает в качестве апеллянта.

Однако в двух других та же фирма фигурирует в качестве ответчика. По словам собеседницы агентства, все три дела, скорее всего, будут рассматривать в рамках одного заседания. Дата проведения этого мероприятия на данный момент неизвестна, однако сообщается, что в среднем между подачей апелляции и непосредственным заседанием в среднем проходит девять месяцев.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна якобы не должна выплачивать долги России, и со стороны РФ несправедливо требовать возврата долгов, поскольку выданные деньги «под камеры кэшем украл Янукович». После этого украинский парламент ввел мораторий на обслуживание долга перед Москвой.