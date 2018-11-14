«Сумасшедшие машины» войск РХБЗ России восхитили американские СМИ

Американское издание The Drive обратило внимание на ролик Министерства обороны России, где показана работа различных подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее российское военное ведомство опубликовало это видео к 100-летию со дня образования войск РХБЗ. Юбилей создания войск отмечался 13 ноября.

Автор материала Джозеф Тревитик дал эту статью под заголовком «Россия использует сумасшедшие машины РХБЗ». Журналист отметил всю технику, показанную в ролике, но особо остановился на грузовике ТМС-65У, который предназначен для очистки спецтехники от химических и биологических загрязнений. Эту машину журналист назвал очень эффективной.

«Военные могут использовать ТМС-65У для очистки транспортных средств от химических веществ или создания мощных дымовых завес, чтобы скрыть движения своих войск на поле боя», - приводит издание его слова.

Тревитик отметил, что в конструкции ТМС-65У, «нетрадиционно» используется турбореактивный двигатель ВК-1, который ранее применялся на самолетах МиГ-15, МиГ-17 и Ил-28.