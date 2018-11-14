Истребитель МиГ-29 проехал по улицам Люберец

В подмосковном городе Люберцы по улицам и дворам проехал истребитель МиГ-29. На кадрах, выложенных в Сети, видно, как трактор с помощью прицепа тянет за собой самолет.

Летательный аппарат должны установить у гарнизона на улице 3-го Почтового отделения. Место подобрано не случайно: в годы Великой Отечественной войны там располагался аэродром 16-го истребительного авиаполка.

Позже на его месте появился Центральный научно-исследовательский институт боевой авиации. Теперь здесь будет стоять памятник истребителю МиГ-29.