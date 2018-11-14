Цитадель космической экспансии: территорию Байконура сняли с высоты птичьего полета

В Сети опубликовано видео, снятое с помощью летательного аппарата над крупнейшим в мире космодромом Байконур. Территория, на которой располагается комплекс сооружений для космических пусков, запечатлена с высоты птичьего полета.

На видео попали все основные конструкции космодрома, в том числе испытательные установки, стартовый стол и ракетная башня. Ролик снят с вертолета, совершающего облет огромной территории Байконура, площадь которой превышает 7000 квадратных километров.

Космодром был построен в Советском Союзе в 1955 году и стал основной площадкой для реализации космической программы СССР. После распада страны Байконур стал собственностью Казахстана, однако Российская Федерация пользуется площадкой по договору аренды до 2050 года. Следующая пилотируемая экспедиция с Байконура на МКС стартует 3 декабря.