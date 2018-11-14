Скандинавский циклон накроет Москву

Мокрый снег ждет москвичей в субботу и воскресенье, 17 и 18 ноября. В погодном центре «Фобос» сообщили, что в ближайшие выходные столичный регион окажется во власти скандинавского циклона.

В течение недели в Москве не будет снежного покрова. Во второй половине недели ночью в главном городе страны прогнозируются морозы до минус 4-9 градусов, днем термометры будут показывать нулевую отметку.

Ранее синоптики пообещали москвичам и гостям столицы морозных новогодних праздников. Температура воздуха в новогоднюю ночь составит приблизительно -10 градусов мороза, а в дневные часы термометры покажут -5.