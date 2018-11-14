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Мифы о диабете: эндокринолог опроверг самые распространенные заблуждения

Андрей Аркадьев
21:13 14.11.2018
Существует много мифов о сахарном диабете, распространенных в обществе. Главный эндокринолог Москвы Михаил Анциферов рассказал о наиболее устойчивых из них.
Мифы о диабете: эндокринолог опроверг самые распространенные заблуждения
Фото: imagebrokerUlrich Niehoff, Globallookpress

Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. В этот день родился Фредерик Бантинг, который вместе с Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина, спасающего жизнь людям, больным диабетом. За это Бантинг  получил Нобелевскую премию.

Главный эндокринолог Москвы Михаил Анциферов поделился наиболее устойчивыми заблуждениями людей об этом заболевании.

Один из наиболее распространенных мифов о сахарном диабете это то, что причиной его возникновения является чрезмерное употребление сахара. По словам Анциферова, сахар вредит организму, но причиной развития диабета 2-го типа не является, поскольку это генетическое заболевание, развивающееся на фоне ожирения.

Также бытует мнение, что пациенты с диабетом не могут употреблять продукты, содержащие углеводы. На самом деле, считает эндокринолог, необходимо ограничить потребление легко усваиваемых углеводов, таких как сахар, мед, варенье, джем, сладкие напитки и соки. В тоже время не стоит отказываться от продуктов, богатых сложными углеводами, например от  гречки и других видов зерновых круп.

Распространено убеждение, что мед разрешен при болезни сахарным диабетом. В действительности же этот продукт повышает уровень глюкозы в крови примерно так же, как и пищевой сахар. Анциферов также утверждает, что сахарозаменители не следует есть в больших количествах.

«Заменители сахара не оказывают никакого терапевтического воздействия на организм, не входят в программы лечения диабета и не являются обязательными составляющими рациона питания», - приводит РИА Новости его слова.

Эндокринолог также развеял миф о том, что все больные диабетом теряют зрения и лишаются ног. Анциферов пояснил, что такие поздние осложнения предотвратимы, если вовремя использовать необходимые лекарственные препараты, а также современные формы терапии.

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