В США признали высокий риск поражения в случае войны с Россией

Превосходство вооруженных сил США сократилось настолько, что страна имеет высокий риск потерпеть военное поражение в конфликте с любой из развитых в оборонном плане стране, в числе которых Россия и Китай. Об этом говорится в докладе комиссии по стратегии национальной обороны США.

Экспертный документ об актуальной обороноспособности был подготовлен по указанию конгресса. Согласно заключению специалистов, ВС США в случае конфликта могут очень быстро понести неприемлемо высокие потери, причем риск касается как живой силы, так и военной техники.

«Это касается поражения в войне против России или Китая. Соединенные Штаты Америки особенно рискуют, если вооруженные силы будут вынуждены сражаться на двух и более фронтах одновременно», - цитирует доклад издание Defense News.

В документы также перечислены наименее благоприятные для США сценарии развития региональных военных конфликтов, в частности, потенциальный удар КНДР по Южной Корее. В заключении эксперты резюмируют, что военное превосходство Штатов уже давно не гарантировано, и придется значительно увеличить финансирование, чтобы противодействовать современным «угрозам безопасности».