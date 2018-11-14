Nokia презентовала кнопочный телефон за 1590 рублей

Финская компания HMD Global представила новый кнопочный телефон Nokia 106, работающий без подзарядки до 15,7 часа в режиме разговора и до 21 дня в режиме ожидания. Модель обойдется покупателям всего в 1,5 тысячи рублей.

Аппарат оснащен цветным 1,8-дюймовым дисплеем, имеет записную книжку на 2000 контактов и хранит в памяти до 500 SMS-сообщений. Кроме того, телефон обладает сменным аккумулятором на 800 мАч, гаджет можнозарядить через обычный USB-кабель с разъемом micro-USB.

Также в телефоне установлена игра Snake Xenzia и другие классические игры Nokia. В России приобрести девайс можно будет в ноябре следующего года.