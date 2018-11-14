СМИ: Порошенко кричал на главу УПЦ, требуя принять автокефалию

Президент Украины Петр Порошенко с криком требовал от предстоятеля Украинской православной церкви Онуфрия отступить от канонов в вопросе автокефалии. Об этом сообщает «Страна».

Епископат УПЦ получил письмо от патриарха Варфоломея из Константинополя, в котором тот озвучил директиву о встрече всех епископов с Петром Порошенко. Предстоятель УПЦ проигнорировал письмо из Константинополя, а вопрос о встрече с президентом вынес на Собор архиереев УПЦ.

Телефонный разговор с Порошенко состоялся в присутствии архиереев. По данным издания, Онуфрий был спокоен, глава государства же, напротив, проявлял максимум эмоций и даже кричал в трубку, требуя «пойти на попятную», ставя ультиматумы и пренебрежительно отзываясь о канонах.

По данным издания, большинство архиереев, как и сам предстоятель Онуфрий, выступили против автокефалии и сотрудничества с президентом. По мнению епископов УПЦ, томос не является отражением реальной внутренней необходимости церкви, не принесет единства и лишь углубит конфликт и раскол в народе Украины.