Глава «Главкосмоса» покинул пост после проверки

Генеральный директор компании «Главкосмос» Денис Лысков освобожден от своих обязанностей.

Информацию об этом подтвердили в государственной корпорации «Роскосмос», пишет РИА Новости. Лысков уволился после проверки, инициированной главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

«Главкосмос» занимается коммерческими зарубежными контрактами «Роскосмоса». Денис Лысков руководил компанией с 2016 года. До этого он занимал должность бывшего заместителя руководителя Федерального космического агентства.