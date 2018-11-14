Депутат опубликовал меню и цены столовой Госдумы

Депутат Федерального собрания от Самары Александр Хинштейн обнародовал в социальных сетях информацию о меню столовой Государственной думы. Парламентарий разместил фото и своего обеда, который обошелся ему в 253 рубля.

Хинштейн отметил, что опубликовал фотографии, чтобы развенчать устойчивый миф о том, будто в столовой Государственной думы якобы можно пообедать за двадцать рублей. Оказалось, что цены в парламенте примерно соответствуют средним по столовым Москвы, и речи об очень дешевых блюдах не идет.

Полное меню столовой Государственной думы состоит из пары десятков позиций и на первый взгляд не слишком отличается от меню любой столовой на предприятии. Например, порция плова с индейкой стоит 171 рубль, закуска из свежих помидоров – 39 рублей, а стакан компота – 28.

Ранее вопрос питания широко осветил в СМИ другой депутат, представитель партии КПРФ в Саратовской думе Николай Бондаренко. После скандала с участием местного министра труда Натальи Соколовой, которая заявила, что пенсионеры вполне могут месяц жить на 3700 «на кефире и макарошках», депутат решил испробовать эту «диету» на себе.