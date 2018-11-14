СМИ: коалиция США нанесла в Дейр-эз-Зоре удар кассетными бомбами

Возглавляемая США коалиция нанесла воздушный удар по сирийским населенным пунктам Хаджин и Шаафе в провинции Дейр-эз-Зор. В результате атаки авиации пострадали мирные жители.

Как сообщает сирийское агентство Sana, при авиаударе были использованы кассетные бомбы. Использование этих боеприпасов привело ко множественным ранениям у гражданских. Точное их количество и информация о возможных жертвах уточняются.

Ранее стало известно, что боевые самолеты коалиции США нанесли удар по деревне Шаафе, что привело к смерти десятков мирных жителей. Незаконная атака была проведена под предлогом «борьбы с террористами».

Неделей ранее эта же провинция уже подвергалась воздушной атаке. Тогда, по данным СМИ, был использован запрещенный международной конвенцией белый фосфор. Официальные власти Сирии пытались обратить внимание ООН на данный факт, однако в Пентагоне заявили, что все боеприпасы «соответствуют международным нормам».