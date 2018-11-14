В больнице Тобольска обрушился потолок и затопило операционную

В областной больнице № 3 в Тобольске из-за прорыва трубы затопило операционный блок, находившийся на последнем этаже учреждения. Уровень воды в блоке составлял несколько сантиметров.

По словам хирургов, в здании обрушился потолок, среди медперсонала началась паника. Медики утверждают, что все операции были перенесены, даже экстренные. Работников срочно отправили на уборку воды.

В региональном департаменте здравоохранения факт прорыва трубы подтвердили. Однако, в пресс-службе ведомства утверждают, что перенести пришлось только две плановые операции, а все экстренные выполняются в обычном режиме.

По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина, ситуация с затоплением операционного блока не отразилась на пациентах.

«Работают пять операционных из шести», - приводит его слова «Интерфакс».

По данным ведомства, прорванную трубу планировалось заменить в следующем году. В больнице идет ремонт уже несколько лет, средства выделяются из регионального бюджета, отремонтировано несколько блоков.